В отношении подставного директора орловской фирмы заведено уголовное дело

Следственный комитет России по Орловской области на основании представленных прокуратурой области материалов возбудил уголовное дело в отношении 50-летнего орловца, подозреваемого в незаконном использовании документов для создания юридического лица.

– По версии следствия, подозреваемый в ноябре 2022 года по предложению своего знакомого, за денежное вознаграждение, не намереваясь заниматься предпринимательской деятельностью, решил зарегистрировать на свое имя как на подставное лицо общество с ограниченной ответственностью. Для этого он направил в налоговый орган заявление о государственной регистрации создаваемого юридического лица ООО «ВЕРТИКАЛЬ» с приложением документов, содержащих сведения о возложении на него полномочий единственного учредителя и директора указанного общества, а также свой паспорт гражданина РФ, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

После обращения налоговый орган зарегистрировал создание юридического лица ООО «ВЕРТИКАЛЬ», сведения о котором были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.

Отмечается, что при этом, мужчина не имел цели управления указанным юридическим лицом, и никогда обществом не управлял.