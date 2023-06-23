Губернатор Орловской области встретился с контрактниками в сборном пункте военного комиссариата

Фото: пресс-службы губернатора Орловской области

Глава региона посетил сборный пункт военного комиссариата Орловской области, где встретился с контрактниками, которые направляются в зону специальной военной операции для защиты нашей страны.

Губернатор пообщался с орловцами, заключившими контракты для прохождения военной службы. В ходе встречи обсуждались в том числе меры господдержки военнослужащих-контрактников и их семей.

– Со своей стороны, сделаем все, чтобы Вы могли достойно выполнять службу. Просьба оставить контакты семей для того, чтобы мы могли максимально им помогать, чтобы вы не беспокоились за семьи, они получат поддержку, - обратился к присутствующим Андрей Клычков.

По словам губернатора, в настоящее время найдены все места расположения орловских военнослужащих, выстроили контакты для передачи гуманитарной помощи.

– Более 1200 тонн грузов отправили, в неделю несколько грузов отправляем. Сейчас идет формирование 16 посылок для ребят по их запросам, для того, чтобы их поддержать, - подчеркнул гава региона.

Андрей Клычков также отметил, что параллельно с набором контрактников, в настоящее время идет призыв срочников, часть из которых сегодня находится в сборном пункте военного комиссариата Орловской области. Они идут в Президентский полк, сухопутные войска. Военные будут служить на территории РФ и не привлекаются в зону СВО.