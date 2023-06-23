В Орловской области перезахоронили останки 313 красноармейцев

Фото: Среднерусском институте управления – филиале РАНХиГС

Останки 313 воинов 399-й стрелковой дивизии, погибших 11 - 13 февраля 1943 года в бою при первой попытке освобождения села Топки, перезахоронили в День памяти и скорби. Об этом сообщили в Среднерусском институте управления – филиале РАНХиГС.

Их обнаружили в период с 21 апреля по 5 мая 2023 года, когда ОРОО МПО «Огненная дуга» был проведен весенний этап Орловской межрегиональной «Вахты памяти 2023». В этом этапе вахты принимали участие поисковые отряды: Безымянный солдат при Среднерусском институте управления – филиале РАНХиГС, «Казачий» при ОГКО ВКО «ЦКВ», «Росы», «Десантник», отряды поискового объединения «Взлет» из Орловской и Рязанской областей, ВППО «Звезда» из Курганской области. В общей сложности работало 82 поисковика.

Отметим, что всего за поисковые сезоны 2022- 2023 года в селе Топки было поднято 615 бойцов и командиров Красной Армии. Установлено место 27 бойцов, умерших в инфекционном госпитале. В деревне Слободка Топковского сельского поселения обнаружено вероятное санитарное захоронение бойцов и командиров, погибших в феврале 1943 года.

В настоящее время, продолжается работа с архивными документами по установлению личностей поднятых бойцов.