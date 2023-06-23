Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области пожарным не удалось спасти сгоревшую хозпостройку. Причину пожара предстоит установить специалистам.

Возгорание хозяйственной постройки в деревне Большая Куликовка Орловского муниципального округа произошло около трех часов дня, 22 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

По прибытию к месту первых пожарно-спасательных подразделений здание горело по всей площади. В результате пожара постройка сгорела и обрушилась по всей площади. Сообщается, что при пожаре никто не пострадал.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области ликвидировано девять возгораний.