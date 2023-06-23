. Фото: Елена Зябкина

В Орловской области в пруду утонул мужчина. Происшествие случилось днем, 22 июня.

О том, что в Кромском районе в пруду утонул человек спасателям сообщили очевидцы в 15:54. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Через некоторое время после приезда сотрудников МЧС тело 39-летнего мужчины было извлечено из воды. При этом, место не было оборудовано для купания. В обстоятельствах происшествия предстоит разобраться специалистам.

Всего за прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 20 раз на различные происшествия и помощь населению.