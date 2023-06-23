Энегретики почтили память героев войны

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Энергетики возложили цветы к Вечному огню в мемориально-историческом комплексе «Сквер Танкистов» в городе Орле и почтили павших героев минутой молчания.

Совет молодежи «Орелэнерго» присоединился к мемориальной акции «Свеча памяти». Орловские энергетики зажгли свечи у подножия стелы «Орел – город воинской славы» на бульваре Победы в память о подвигах тех, кто ценой собственной жизни отстоял свободу и независимость нашей страны.

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«День памяти и скорби – одна из самых печальных дат в истории нашей страны, символ невероятного героизма, мужества и самопожертвования наших соотечественников. Это пример смелости, доблести, стойкости, верности идеалам и бескомпромиссной борьбы за справедливость. Наш долг – хранить и передавать память о беспримерном подвиге наших великих предков будущим поколениям», – подчеркнул и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Орелэнерго» Игорь Колубанов.