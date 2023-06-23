Энергетики готовы к работе в условиях непогоды

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В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями вероятны возникновения происшествий, связанных с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) линий электропередач.

К ликвидации последствий непогоды готовы 76 бригад энергетиков: 216 специалистов и 116 единиц техники.

Для электроснабжения социально значимых объектов в случае необходимости в филиале может быть задействован 51 резервный источник электроснабжения суммарной мощностью более 1,7 МВт.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Установлен особый контроль за работой энергообъектов.

Организовано круглосуточное дежурство операторов Временного информационного центра, проводится непрерывный мониторинг метеообстановки.

«Орелэнерго» напоминает, что сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети» 8−800−220−0−220.