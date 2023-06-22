Орловская прокуратура проверяет законность вырубки деревьев на Комсомольской

Фото: прокуратура Орловской области

В начале этого года прокуратура установила, что свыше ста деревьев, запланированных к сносу, находятся в неудовлетворительном состоянии, являются аварийными и подлежат сносу на законных основаниях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.

Частично под снос попадают и деревья, препятствующие ходу работ по благоустройству улицы.

Вместе с тем, в ходе выезда прокуратурой выявлены аварийные деревья, не запланированные к сносу.

Ведомство объявило предостережение начальнику Территориального управления по Заводскому району администрации Орла в целях недопущения выдачи новых разрешений на снос деревьев в отсутствие достоверных данных об их фактическом состоянии и подтверждения фактов нарушения СНиП .

Чтобы не допустить необоснованный снос зеленых насаждений на улице Комсомольской руководителям ООО «Монолитстрой» и МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» также объявлены предостережения.

Прокуратура также внесла представление в адрес мэра Орла по фактам необоснованного отвода зеленых насаждений к сносу, ненадлежащего оформления разрешительных документов на снос.

Кроме того, в муниципальный контракт по ремонту улицы Комсомольской Орла включены работы по компенсационной высадке 270 зеленых насаждений, среди которых липа, клен, черемуха.

Напомним, в апреле 2023 года орловская прокуратура уже спасла от сноса более 200 деревьев на улице Салтыкова-Щедрина.