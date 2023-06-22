Орловские именитые футболисты пообщались со студентами

Фото: Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС

На поле стадиона имени Ленина студентам Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС удалось пообщаться с уроженцами Орловской области – игроками футбольных клубов из Российской премьер лиги – вратарем московского «Спартака» и сборной России Александром Селиховым и защитником самарских «Крыльев Советов» Ильей Гапоновым.

В неформальной обстановке студенты поговорили с футболистами о сложном пути к успеху, о необходимости постоянно совершенствоваться и развиваться.

Александр Селихов рассказал о своем решении продолжить обучение и поступить на магистерскую программу по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» в Президентской академии. Встреча была очень насыщенной и эмоциональной. Студенты получили возможность увидеть своих кумиров.

После футболисты совместно со студентами провели разминочный комплекс и тренировочную игру.