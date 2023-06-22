В Орловской области стартовали резервные дни сдачи ЕГЭ

Фото: пресс-служба мэрии Орла

Как сообщает Департамент образования Орловской области, ЕГЭ по русскому языку планируют сдавать 76 участников 22 июня. 23 июня ЕГЭ по географии сдадут 7, по литературе – 22, по английскому языку (устно) – 9, по французскому языку (устно) – 3, по китайскому языку (устно) – 1 человек. 26 июня ЕГЭ по математике базового уровня – 44, по математике профильного уровня – 69, ГВЭ по математике – 5.

ЕГЭ по биологии собираются сдать 27 июня 60 человек. В этот же день пройдут экзамены по информатике и ИКТ в компьютерной форме, по английскому языку (письменно), по французскому языку (письменно), по китайскому языку (письменно). 28 июня состоятся экзамены по обществознанию и химии. Их собираются сдавать более сотни выпускников. 29 июня бывших одиннадцатиклассников ждут ЕГЭ по истории и по физике.

Последним резервным днем станет 1 июля. В этот день пройдут экзамены по литературе, обществознанию, истории и географии.

Результаты последних экзаменационных дней участники узнают не позднее 14 июля 2023 года.