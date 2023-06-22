В Орловской области капитально отремонтируют четыре школы

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Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, в 2022-2023 годах проводится капитальный ремонт Краснооктябрьской школы Мценского района, Селезневской школы Новосильского района, Дросковской средней школы Покровского района. На первом этапе расходы составили 23,9 миллиона рублей. В этом году на ремонт предусмотрено 12,6 миллиона рублей из средств областного бюджета. Окончание капремонта планируется в контрактные сроки до начала учебного года.

В 2023 году также предусмотрен капитальный ремонт Урыновской средней школы Должанского района. На данные цели направлено 29,6 миллиона рублей. Школа откроется 1 сентября.

Кроме того, отремонтируют школу № 2 поселка Нарышкино и Хотынецкую школу имени Поматилова. Стоимость работ составит 103,3 и 106,4 миллиона рублей соответственно.

Сейчас завершается формирование необходимого комплекта документов для включения в программу ремонта 44 школ региона с объемом капитального вложения более трех миллиардов рублей.