Орловские выпускники 36 раз стали стобалльниками ЕГЭ

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Значительное количество одиннадцатиклассников продемонстрировали системные знания основ физических и общественно – социальных наук. 13 % выпускников получили высокобалльные результаты по физике, и 2 одиннадцатиклассника стали обладателями максимальных баллов. 12,5 % выпускников – высокобалльные результаты по обществознанию, и один стал обладателем максимального балла. Об этом сообщает орловский региональный центр оценки качества образования.

По словам заместителя руководителя Департамента – начальника управления региональной образовательной политики Татьяны Патовой, в течение двух лет в области реализуется региональный проект «На пути к экзаменам», в котором предусматривается оказание адресной методической помощи педагогам и определяются направления планомерной работы педагогов по подготовке выпускников с различным уровнем образовательной подготовки к ЕГЭ.

– Мы наблюдаем эффективную педагогическую практику средней школы № 2 города Ливны с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2023 года: выпускники получили стобалльные результаты по химии, русскому языку, обществознанию, для сравнения в прошлом году – два стобалльных результата. Причем, следует отметить особенность муниципальной системы образования города Ливны: из пяти максимальных результатов три получены выпускниками средней школы № 2, – отметила Татьяна Патова.