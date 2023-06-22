Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

В Орле возложили Гирлянду Славы. Церемония прошла 22 июня.

Гирлянду Славы и цветы возложили к памятнику героям – танкистам, к Братской могиле и памятнику Маршалу Советского Союза Ивану Баграмяну. Об этом сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, губернатор Орловской области Андрей Клычков, представители трудовых коллективов, политических партий и жители Орловщины.

Собравшиеся у памятников почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания.