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НовостиОбщество22 июня 2023 8:48

В Орле возложили Гирлянду Славы

Церемония прошла 22 июня
Елена Зябкина
Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

В Орле возложили Гирлянду Славы. Церемония прошла 22 июня.

Гирлянду Славы и цветы возложили к памятнику героям – танкистам, к Братской могиле и памятнику Маршалу Советского Союза Ивану Баграмяну. Об этом сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, губернатор Орловской области Андрей Клычков, представители трудовых коллективов, политических партий и жители Орловщины.

Собравшиеся у памятников почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания.