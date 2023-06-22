Орловцы зажгли свечи в память о погибших в годы Великой Отечественной войны

Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

22 июня, ровно в четыре часа утра, в день 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны жители города Орла с губернатором Орловской области Андреем Клычковым, представителями органов местного самоуправления, трудовыми коллективами и общественными организациями зажгли свечи в память о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

Из зажженных лампадок у подножия стелы «Орел - город воинской славы» выложена символическая фигура вечного огня.

– Наши предки совершили героический поступок, они не раздумывая пошли защищать Родину. Сегодня этот день приобрел особое значение. Когда видишь ребят, которые мужественно сражаются за Отечество, героически выполняют поставленные задачи, понимаешь, как особенно дорога память, – отметил губернатор Андрей Клычков.