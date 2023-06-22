Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орловской области мужчина не справился с управлением и въехал в столб. Пострадавшего водителя доставили в больницу.

По данным орловской Госавтоинспекции, 21 июня, в 23:00, 36-летний водитель на БМВ, ехал по автодороге «Орел – Знаменское» со стороны Орла в направлении села Знаменское и в районе 21 километра не выбрал скорость, которая обеспечивала бы контроль за движением автомобиля в соответствии с дорожными условиями, в том числе видимость в направлении движения, и наехал на препятствие - опору освещения.

В результате ДТП водитель получил травмы, и бригадой Скорой помощи был доставлен в БСМП имени Семашко. Сообщается также, что от госпитализации мужчина отказался.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано девять ДТП.