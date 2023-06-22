Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В деревне под Орлом сгорел жилой дом. Причину пожара предстоит установить специалистам.

О возгорании дома в деревне Новоселово Орловского муниципального округа пожарным стало известно 21 июня, в 20:44. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

По прибытию к месту первых пожарно-спасательных подразделений дом горел по всей площади. Людей внутри не было. В результате пожара дом выгорел изнутри на площади 100 квадратных метрах, обрешетка кровли изнутри обуглена по всей площади. Сообщается также, что при пожаре никто не пострадал.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области ликвидировано восемь возгораний.