Фото:УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орловской области в ДТП пострадала пожилая женщина. Авария с участием двух отечественных автомобилей произошла 21 июня.

По сообщению орловской Госавтоинспекции, в 15:05 44-летний водитель, управляя «ВАЗ-21140», ехал по автодороге «Залегощь-Верховье-Хомутово-Красная Заря» со стороны поселка Верховье в направлении поселка Залегощь. В районе 24 километра автодороги «Залегощь-Верховье-Хомутово-Красная Заря» водитель «ВАЗ-21140», выехал на полосу встречного движения и попытался обогнать ехавший впереди автомобиль «ВАЗ-21102» под управлением 69-летнего водителя, который на Т-образном перекрестке начал осуществлять поворот налево.

По итогу произошло столкновение автомобилей. В результате ДТП 81-летняя пассажирка «ВАЗ 21140» получила телесные повреждения, каретой Скорой помощи доставлена в Верховскую ЦРБ, после осмотра медиками отпущена домой на амбулаторное лечение.