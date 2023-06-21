В Орле открылся штаб по контролю за выборами губернатора Орловской области

Фото: Общественная палата Орловской области

Главная задача штаба по мнению его руководителя, председателя Общественной палаты Орловской области Сергея Ступина, это организация и проведение общественного наблюдения, формирование корпуса наблюдателей, их обучение и подготовка, информационное обеспечение и правовое сопровождение наблюдателей.

В пресс-службе правительства региона сообщили, что штаб включает в себя мониторинговую группу, юридическую группу, группу мобильного реагирования, информационную группу, группу подготовки и координации наблюдателей. В состав штаба входят представители Общественной палаты Орловской области, НКО, СМИ. Местные группы штаба возглавили руководители общественных палат муниципальных образований Орловской области.

Кроме того, в штабе работает телефон горячей линии, по которому можно задать вопрос по организации и проведению общественного контроля на предстоящих выборах губернатора Орловской области в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Номер горячей линии: 8 800 450 00 88.