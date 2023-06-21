Орловец отправится под суд за покушение на убийство знакомого

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Следственный комитет России по Орловской области завершил расследование уголовного дела в отношении 37-летнего орловца который обвиняется в покушении на убийство.

Из материалов уголовного дела известно, что в апреле 2023 года неоднократно судимый обвиняемый мужчина распивал спиртное со своими знакомыми в одном из частных домов, расположенном на улице Пушкина в городе Орле. Среди них находился 32-летний орловец.

– На почве личной неприязни у обвиняемого возник словесный конфликт с потерпевшим, в ходе которого мужчина нанес потерпевшему удар кухонным ножом в область головы. Однако он не довел свой преступный умысел на причинение смерти потерпевшему до конца по независящим от него обстоятельствам, так как потерпевшему была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

Предварительное следствие сейчас завершено. Обвиняемый мужчина полностью признал вину в преступлении и раскаялся. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.