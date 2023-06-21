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НовостиОбщество21 июня 2023 12:51

Андрей Клычков проконтролировал ремонт дворовых территорий на улице Ливенской Орла

На реставрацию трех из них выделили более 20 миллионов рублей
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Глава региона вместе с жителями Железнодорожного района Орла проконтролировал работы по благоустройству одного из крупнейших объектов, включающего дворовые территории трех домов по улице Ливенской (д. 48, 48А, 48Б), на ремонт которого выделено более 20 миллионов рублей.Об этом сообщила пресс-служба правительства Орловской области.

– Работы только начались, многое еще предстоит сделать: уложить плитку и асфальт, установить малые архитектурные формы. Срок сдачи объекта – 25 августа. Важно учесть мнение жителей и чтобы все было сделано на совесть. Предлагаю всем жителям контролировать ход работ и обязательно участвовать в «Народной приемке», когда все будет готово, – отметил Андрей Клычков.

В 2023 году в Орловской области на благоустройство дворов и общественных территорий выделили почти миллиард рублей в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В областной столице отремонтируют 73 объекта.