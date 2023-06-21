Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 июня 2023 11:59

Орловский бизнес будет налаживать сотрудничество с Казахстаном

Региональные экспортеры отправились в соседнюю страну для презентации своей продукции
Елена Зябкина
Орловский бизнес будет налаживать сотрудничество с Казахстаном

Орловский бизнес будет налаживать сотрудничество с Казахстаном

Фото: Елена Зябкина

Бизнес-миссия экспортеров Орловской области в Республику Казахстан состоится в период с 27 по 29 июня в Астане. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

Участниками бизнес-миссии являются представители малого и среднего бизнеса Орловщины.

Экспортеры встретятся с торговым представителем России в Казахстане, презентации продукции, посетят предприятия Астаны и проведут переговоры по индивидуальным программам с заинтересованными партнерами.

Региональный Центр экспорта полностью взял на себя расходы предпринимателей, связанные с предварительным подбором потенциальных покупателей в Казахстане, подготовкой индивидуальных программ для каждого участника бизнес-миссии, согласованием встреч, трансферами внутри страны.