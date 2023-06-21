Орловский бизнес будет налаживать сотрудничество с Казахстаном Фото: Елена Зябкина

Бизнес-миссия экспортеров Орловской области в Республику Казахстан состоится в период с 27 по 29 июня в Астане. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

Участниками бизнес-миссии являются представители малого и среднего бизнеса Орловщины.

Экспортеры встретятся с торговым представителем России в Казахстане, презентации продукции, посетят предприятия Астаны и проведут переговоры по индивидуальным программам с заинтересованными партнерами.

Региональный Центр экспорта полностью взял на себя расходы предпринимателей, связанные с предварительным подбором потенциальных покупателей в Казахстане, подготовкой индивидуальных программ для каждого участника бизнес-миссии, согласованием встреч, трансферами внутри страны.