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НовостиОбщество21 июня 2023 10:19

Орловская область формирует гуманитарный груз для военных реактивной батареи

Об этом сообщил советник губернатора Сергей Лежнев
Елена Зябкина
Фото: соцсети Сергея Лежнева

Фото: соцсети Сергея Лежнева

Посылку доставят в подразделение, где служат около четырех десятков военнослужащих из Шаблыкинского, Залегощенского, Урицкого и Мценского районов.

Участникам СВО требуется генератор, бензопила с запасными цепями, маскировочные сети, шуруповерт, строительный степлер и скобы, саморезы, гвозди, строительные перчатки, газовые горелки и газ к ним, шпагат, зеленая краска в баллончиках, электрика (провода, вилки, розетки), канцелярские товары и принтер.

В посылку также войдут футболки, носки, трусы, продукты питания, вода, влажные салфетки, спреи от комаров и многое другое.

Пункт сбора средств находится в здании администрации Сосковского района по адресу: село Сосково, улица Советская, дом 29. Телефоны для справок – 8(48665) 2 -13 -26, 8 (48665) 2-11-28.

Кроме того, можно перевести средства по реквизитам или QR-коду.