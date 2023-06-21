Домой вернулась группа орловских военнослужащих, участвующих в СВО

Фото: скриншот видео из соцсетей Андрея Клычкова

Военнослужащие Росгвардии по Орловской области ушли на смену. Первыми российских военнослужащих встретили жители Орловского муниципального округа. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

– Спасибо главе муниципалитета Роману Анатольевичу Жукову и всем жителям за поддержку наших защитников, которых приняли по-настоящему гостеприимно. А всем бойцам, вернувшимся домой – поклон до земли за ваш подвиг, за самоотверженную службу. Мы всегда поддерживали вас, и очень рады, что у орловской земли такие защитники. Всегда помним о вас и ждем. Спасибо, с возвращением, – поблагодарил военнослужащих глава региона.

Клычков также выразил отдельные слова признательности руководителю кафе «Миг» – Татьяне Ивановне, которая уже долгое время бесплатно кормит проезжающих мимо военнослужащих, а также дает им продукты с собой в дорогу.