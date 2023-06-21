В Орловской области снимают фильм «Орловская наступательная операция «Кутузов»

Фото: Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС

Как сообщили в Среднерусском институте управления – филиале РАНХиГС, в канун 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков состоялась съемка фильма «Орловская наступательная операция «Кутузов». Спикерами в данном фильме выступили: доктор исторических наук, профессор, директор Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС – Павел Меркулов, доктор исторических наук, профессор Виктор Ливцов, доктор исторических наук, доцент Александр Саран и другие.

Съемки происходили на местах ключевых событий Орловской наступательной операции в 1943 году Инициатива подготовки фильма принадлежит обществу «Знание».

Павел Меркулов представил сюжетную линию о герое-диверсанте Старинове. Совместно со съемочной группой директор Президентской академии проехал по местам, связанным с жизнью и деятельностью Старинова. В частности, точками сьемок стали город Болхов, деревня Ивановское, село Вяжи, Толкачево Орловской области, Мемориальный комплекс «Кривцовский мемориал», поселок Стрелецкий Орловского муниципального округа. «Илья Старинов прожил сто лет.

В настоящее время, основные мероприятия по съемке фильма уже проведены. Осталось дело за монтажом видеофайлов. Фильм будет готов к 5 августа 2023 года.