Международная академия хореографии открыла официальное представительство в Орле

Фото: сообщество "Танцы в Орле | High Class"

Открыть официальное представительство Детской академии хореографии решено в связи с многочисленными творческими заслугами художественного руководителя Лаборатории движения High Class Татьяны Полухиной и танцоров ансамбля, которые являются обладателями званий лауреатов международных конкурсов, проводимых под эгидой ЮНЕСКО. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Сотрудничество в рамках образовательных и концертных программ внесет вклад в развитие межрегиональных культурных отношений, даст возможность детям обучаться у ведущих профильных специалистов России, представлять Орловскую область на всероссийских и международных конкурсах и фестивалях, а также юные орловцы смогут регулярно проходить отборы в лучшие среднеспециальные профильные учебные заведения страны.

Официальные представительства Академии сейчас функционируют в Удмуртии, Татарстане, Бурятии, Иркутской, Московской, Воронежской, Волгоградской, Мурманской, Свердловской областях, Алтайском, Краснодарском, Пермском краях, городе Севастополе, Москве.