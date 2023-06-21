В Орловской области с 29 июня по 2 июля пройдет «Аграрная неделя - 2023»

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В рамках «Аграрной недели Орловской области – 2023» 29 июня состоится Международная научно-практическая конференция «Цифровые технологии как элемент платформенных решений научного и технологического обеспечения растениеводства».

30 июня состоится конференция «Флагманские культуры масличного рынка России: реалии и возможности». Участниками обсуждения станут ведущие ученые научно-исследовательских организаций и вузов РФ, ближнего зарубежья, которые представят результаты своих научных исследований в области цифровых технологий, селекции, генетики, физиологии, растениеводства, семеноводства.

Помимо этого, 30 июня пройдет Международный АгроФестиваль «BETAREN» - «Территория рекордных урожаев».

Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, главным событием недели, несомненно, станет «День русского поля». Он будет проходить 1 июля с 10:00 до 22:00 в Орловском муниципальном округе на площадке Федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур.

Свои экспозиции представят более 100 поставщиков сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений, средств защиты растений, научных и финансовых организаций. Орловцы смогут увидеть в динамике работу сельскохозяйственной техники.

В этот день пройдет выставка-дегустация «Сделано в России. Выбираем Орловское!», в которой примут участие более 25 крупных производителей продуктов питания региона.

Гости праздника также смогут побывать на Ярмарке сортов и гибридов. Где их познакомят с 300 опытными делянками, на которых выращивается горох, соя, гречиха, пшеница, ячмень, овес, бобы, чина, нут, чечевица, люпин, вика.

Будут представлены достижения птицеводства и кролиководства.

Запланированы ремесленные мастер-классы и выставка предметов народного творчества.

Помимо этого, подготовлена отдельная спортивно-патриотическая программа, конно-спортивные мероприятия (конный прокат верхом и в фаэтоне, конный котильон, вольтижировка, танго на лошадях, джигитовка).

Орловцы смогут также побывать на выступлениях знаменитого российского певца Александра Маршала, Московского казачьего хора и вокального ансамбля УМВД России по Орловской области.