Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Под Орлом добровольцы помогли пожарным потушить хозпостройку. Причину пожара предстоит установить специалистам.

О возгорании хозяйственной постройки в селе Становой Колодезь Орловского муниципального округа пожарным сообщили 20 июня, в 17:49. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

По прибытию к месту пожарных из-под кровли строения шел густой дым. В результате пожара хозяйственная постройка выгорела изнутри по всей площади, кровля частично обрушилась. Сообщается, что в тушении возгорания в здании принимали активное участие добровольцы. При пожаре никто не пострадал

Всего за прошедшие сутки в Орловской области ликвидировали восемь возгораний.