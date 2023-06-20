В Орловской области полицейские отыскали похищенный велосипед Фото: Елена Зябкина

Жительница Ливен, при обращении в полицию рассказала, что был украден принадлежащий ей велосипед, который она оставила в подъезде многоквартирного дома. Стоимость транспортного средства со слов женщины составляет порядка 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

По факту кражи полицейские завели уголовное дело и вскоре установили личность гражданки, причастной к тайному хищению чужого имущества. Ею оказалась 34-летняя местная жительница. Как выяснили оперативники, женщина забрала чужой велосипед и увела его. Полицейские обнаружили его рядом с жилищем орловчанки и изъяли.

В настоящее время следствие продолжается, подозреваемой женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.