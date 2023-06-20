В Орле на площади Ленина вновь открыли волейбольную площадку

Фото: пресс-служба Департамента физической культуры и спорта Орловской области

Первыми на новый песок в центре областной столицы вышли губернатор Орловской области Андрей Клычков и председатель областного Совета Леонид Музалевский. Компанию им составили профессиональные спортсмены. С орловскими чиновниками сыграли именитые российские волейболисты Дмитрий Шевляков и Иван Скотников. С ними на равных за каждый мяч боролись серебряный призер Олимпиады в Пекине хоккеист Александр Никишин, игрок футбольного клуба «Крылья Советов» (Самара) Илья Гапонов, капитан ФК «Орел» Артем Лукша. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента физической культуры и спорта Орловской области.

Размер площадки 36 на 28 метров позволяет организовать две игровые зоны. Завезен специальный кварцевый песок для комфортной игры волейболистов и предотвращения травм. В настоящее время, на площадке проходят тренировки и игры орловских спортивных школ.

Этим летом на волейбольной площадке запланировано проведение фестиваля пляжного волейбола «Орловское лето», первенство спортивных школ, областные и всероссийские старты.