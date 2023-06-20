Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

В Орловской области закуплена новая техника для зимнего содержания дорог

Она поступила в распоряжение Жилищно-коммунального предприятия Троснянского района

Жилищно-коммунальное предприятие Троснянского района обслуживает автодороги местного значения, занимается тепло- и водоснабжением населения. Предприятием начата подготовка к новому отопительному сезону.

Как сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла», в 2023 году Троснянскому району были выделены дополнительные денежные средства в размере 21,6 миллиона рублей, на которые закуплены погрузчик, комбинированная дорожная машина, навесная снегоуборочная машина, машина «Дорожный мастер», передвижная дизельная электростанция.

Проверил реализацию средств глава региона Андрей Клычков. Он также поблагодарил сотрудников организации за поддержку участников СВО.

– Хочу выразить вам благодарность за то, что помогаете ребятам, которые защищают нашу Родину. Предприятие оказывает помощь нашим бойцам в зоне СВО – своими силами изготавливает печи-буржуйки. Спасибо! – подчеркнул Клычков.