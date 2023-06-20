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НовостиПроисшествия20 июня 2023 8:47

В Орловской области два человека пострадали в авариях

Оба ДТП случились 19 июня
Елена Зябкина
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, утром 19 июня, 34-летний водитель, управляя «Ниссан Альмера», ехал по автодороге «Подъезд к Орлу» со стороны Орла в сторону поселка Знаменка и в районе 22 километра не выдержал безопасную дистанцию и въехал в «ВАЗ 2121» под управлением 61-летнего водителя. В результате ДТП водитель «Ниссан Альмера» получил телесные повреждения. Мужчину с места ДТП доставили в Орловскую областную клиническую больницу, после осмотра он был отпущен на амбулаторное лечение.

Вечером, в 18:45, 45-летняя водительница, управляя Хендай, ехала по улице Генерала Родина, и в районе дома 64 по улице Генерала Родина не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с «Митсубиси Аутлендер» под управлением 69-летнего водителя. В результате ДТП 65-летняя пассажирка «Митсубиси Аутлендер» получила телесные повреждения, и с места ДТП была доставлена в лечебное учреждение.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 15 ДТП.