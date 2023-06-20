В Орловской области дан старт приемной компании в вузы

Фото: Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС

С 20 июня во всех вузах страны и Орловской области начинают свою работу приемные кампании. О том, что следует знать абитуриенту в этом году, рассказали в Среднерусском институте управления – филиале РАНХиГС. Бывшим одиннадцатиклассникам необходимо знать, что прием документов у тех, кто поступает по результатам ЕГЭ происходит в период с 20 июня по 25 июля. Для выпускников колледжей прием заявлений будет проходить до 10 июля.

Подавать документы разрешается сразу в пять вузов. Зачисление в текущем году будет проходить в два этапа. Первый начнется 29 июля - этап приоритетного зачисления (сюда входят сироты, инвалиды, целевики, дети участников СВО). Основной этап зачисления - 4 августа, где закрываются все бюджетные места по всем формам обучения.

Кроме того, отмечается, что зачисление на места по договорам пройдет 21 августа и 28 августа.Приемная кампания по всем формам обучения программам бакалавриата и специалитета закончится 30 августа.

– Есть одно новшество – это отсутствие согласия на зачисление. Изменение безусловно положительное. Теперь абитуриенту его не нужно подавать. Для подтверждения своих намерений учиться на конкретном профиле достаточно принести в вуз оригинал аттестата, – рассказал директор Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Павел Меркулов.