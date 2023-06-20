Орловские спасатели помогли двум котам, попавшим в беду. Оба происшествия случились 19 июня.

Так, по информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, в 9:34 пожарные выезжали на улицу Достоевского. Со слов очевидца, требовалась помощь в снятии кота с дерева, который сидит там уже два дня. Спасатели оказали необходимую помощь, кота с дерева сняли и передали неравнодушному орловцу.

После, около девяти часов вечера, приключилось еще одно несчастье с участием животного. Сотрудники областной поисково-спасательной службы выезжали в поселок Стрелецкий Орловского муниципального округа, где со слов очевидца, маленький котенок застрял в бетонном заборе. Самостоятельно помочь животному не получилось. В итоге, спасатели вытащили котенка из западни и отдали местному жителю, вызвавшему сотрудников МЧС.

Всего за прошедшие сутки орловские спасатели выезжали на различные происшествия 16 раз.