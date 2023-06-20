В Орловской области сократилось количество преступлений в отношении детей

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Такая информация сегодня была озвучена на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Орловской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Отмечается, что по итогам 2022 года на Орловщине зафиксировано уменьшение количества административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними на 24,4%. Также на 4 % отмечено общее снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними.

По итогам трех месяцев 2023 года на 11% сократилось количество административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними.

Количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, по данным статистики, снизилось на 27,9%.