Орловец предстанет перед судом за убийство случайной знакомой

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Следственный комитет России по Орловской области завершил расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя поселка Глазуновка, который обвиняется в убийстве женщины.

– Следствием установлено, что в ночь на 26 марта 2023 года обвиняемый распивал спиртное со своим знакомым в его квартире, расположенной в многоквартирном доме в поселке Глазуновка. В это время к ним в гости пришла потерпевшая, с которой у него возник словесный конфликт на почве распития спиртного. В ходе конфликта обвиняемый нанес потерпевшей два удара кухонным ножом в область грудной клетки, от которых женщина скончалась на месте, – рассказали «Комсомолке» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

Предварительное следствие на сегодняшний день завершено. Сообщается, что обвиняемый мужчина полностью признал вину в совершенном преступлении и раскаялся. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.