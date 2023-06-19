В орловской детской поликлинике появился аппарат УЗИ экспертного класса

Фото: пресс-служба депздрава Орловской области

В первую детскую поликлинику города Орла завезли новый ультразвуковой аппарат экспертного класса. Закупили прибор по поручению губернатора в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Об этом сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Орловской области.

По словам медиков основным отличием нового аппарата экспертного класса является набор современных технологий и опций, которые в разы увеличивают качество изображения и дают возможность провести комплексное обследование ребенка. Кроме того, для комфортного для ребенка проведения исследования гель для УЗИ в приборе подогревается.

Помимо этого, аппарат позволяет сохранять исследования и вести архив, поэтому врачам будет удобнее отслеживать динамику заболевания. Еще одна опция – запись исследования – позволит врачам использовать видео для телемедицинских консультаций.

В орловском депздраве отмечают, что, ежемесячно ультразвуковые исследования в детской поликлинике №1 проходят более тысячи детей, треть из них – новорожденные, у которых УЗИ входит в программу первого скрининга.