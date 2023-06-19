В День памяти и скорби Орловщина присоединится к Всероссийской акции «Минута молчания»

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Орловская область, как и вся страна затихнет 22 июня в 12:15, чтобы почтить память тех, кто не вернулся домой с полей сражений Великой Отечественной войны. Это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз, которое прозвучало 22 июня 1941 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

По всей стране будет прервано вещание в эфире телевидения и радио, кабельных каналов, прекратят работать кассы в торговых центрах, останавливается общественный транспорт. На предприятиях, где позволяет технологический цикл – тоже останавливается работа, прекращают работу сельскохозяйственные и обрабатывающие предприятия.

Отметим, что данная акция проводится на территории России ежегодно. В этот день люди по всей стране одновременно склоняют головы и вспоминают своих соотечественников, которые стали жертвами самой кровопролитной войны XX века.