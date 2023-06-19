Юным орловцам показали документальный фильм «Орловчанки, творившие Победу»

Фото: Союз женщин Орловской области

Орловское региональное отделение Союза женщин России организовало патриотический час для ребят первой смены базы отдыха «Лесная поляна» Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС.

В рамках мероприятия, детям был показан документальный фильм «Орловчанки, творившие Победу», созданный Союзом женщин Орловской области. Картина повествует о женщинах-орловчанках, внесших свой вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

Как сообщили в Президентской академии, к подрастающему поколению с приветственным словом обратилась председатель Орловского регионального отделения Союза женщин России Ирина Сафонова. Она рассказала ребятам об истории образования Антифашистского комитета Советских женщин, основателем и первым председателем которого была легендарная летчица, дважды Герой Советского Союза Валентина Гризодубова.