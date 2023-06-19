В Орловской области назвали имя первого мультистобалльника ЕГЭ в 2023 году

Фото: соцсети Алексея Карлова

Такую информацию сообщил в соцсетях руководитель Департамента образования Орловской области Алексей Карлов.

Александр Васильев, выпускник лицея № 22 имени Иванова города Орла и Алина Леонова, выпускница средней школы № 2 города Ливны - счастливые обладатели ста баллов по физике.

Молекулярная и квантовая физика, электродинамика, теория относительности, механика и многие другие темы покорились юным физикам.

Софья Андреева, выпускница Тимирязевской средней школы Колпнянского района, Анна Балычева, выпускница Гимназии № 1 имени Тургенева, Алина Лыкова, выпускница средней школы № 1 Дмитровска, и Александра Мелихова, выпускница Залегощенской средней школы № 2" стали обладателями 100 баллов по истории.

А выпускница средней школы № 9 Мценска Мария Гусева получила два стобалльных результата – по русскому и истории.

– В получении такого результата, несомненно, сыграли роль упорство и старание выпускницы, а также желание поступить в Университет мечты, а также поддержка близких и педагогов, – отметил Алексей Карлов.