Орловские подростки смогут устроиться на работу с 14 лет

Президент Владимир Путин подписал новый закон, который разрешает подросткам с 14 лет устраиваться на работу по трудовому договору без согласия органов опеки и попечительства.

Как отмечает эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Евгения Матвеева, для этого достаточно будет письменного согласия одного из родителей или законного представителя. Эта мера направлена на упрощение трудоустройства несовершеннолетних и на поддержку их самостоятельности и ответственности.

Согласно документу, порядок трудоустройства подростков с 14 лет остается прежним, за исключением того, что не требуется получение согласия органа опеки и попечительства.

Подросток должен предоставить работодателю следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении, медицинское заключение о состоянии здоровья, письменное согласие одного из родителей или законного представителя, документ об образовании или об обучении (если подросток продолжает учиться).

При этом, подросток теперь может заключить трудовой договор только на легкий труд, не причиняющий вреда его здоровью и не мешающий получению образования. Кроме того, юный орловец может работать только в свободное от учебы время и не более 24 часов в неделю. Подростки смогут устроиться на работу, которая соответствует их возрасту, интересам и способностям. Например, они могут работать: продавцами в магазинах и киосках, помощниками в библиотеках, музеях, театрах, аниматорами в детских клубах и лагерях, репетиторами по школьным предметам, программистами, дизайнерами, блогерами и другими специалистами в сфере IT.

Отметим, что подросткам запрещается работать на опасных и вредных производствах, в ночные смены и в выходные дни.