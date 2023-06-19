Фото: пресс-служба мэрии Орла

Орловские выпускники сдают финальное испытание ЕГЭ по информатике и ИКТ. Экзамен проходит 19 и 20 июня.

Как сообщает руководитель Департамента образования Орловской области Алексей Карлов, экзамен участники сдают в компьютерной форме.

– Для выполнения экзаменационной работы каждому выпускнику предоставляется компьютер с установленной на нем операционной системой, редакторами электронных таблиц, текстовыми редакторами и программами, которыми ребята пользовались в школах на уроках информатики – Pascal, Java, Python.C++ и так далее, – отметил Алексей Карлов.

Примечательно, что выполняя задания в электронном виде, выпускнику не обязательно соблюдать последовательность выполнения заданий. Доступ к интернету во время экзамена запрещен.

Установленный минимальный балл ЕГЭ по информатике и ИКТ, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 40 баллов.

Результаты экзамена от 19 июня участники получат не позднее 4 июля, от 20 июня – не позднее 5 июля.