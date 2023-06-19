Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по орловской области

В Орле на выходных сгорел жилой дом. Причину пожара предстоит установить специалистам.

Возгорание в жилом частном доме с пристроенным гаражом на переулке Болховский в Орле произошло около трех часов дня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по орловской области.

По прибытию пожарных расчетов в доме происходило открытое горение. Существовала угроза распространения огня на соседние строения. В результате пожара мансарда дома выгорела по всей площади, чердачные перекрытия дома обуглены, помещения дома закопчены по всей площади. Пожарными от огня был спасен соседний жилой дом. Пострадавших в здании обнаружено не было.

Всего за прошедшие выходные дни ликвидировано 40 возгораний.