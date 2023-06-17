В Орловской области будут развивать системы информационной безопасности

Фото: пресс-службы губернатора Орловской области

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Орловской области Андрей Клычков и заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

На Орловщине реализуют программу по обеспечению информационной безопасности приоритетных отраслей экономики и социальной сферы. Орловская область и Сбер будет формировать программы по развитию образования в сфере информационной безопасности, а также привлекать экспертные группы для обсуждения локальных задач в рамках развития инфраструктурной среды.

– Мы подписали меморандум, который позволит нам использовать эти решения для повышения безопасности наших граждан и предприятий. Наше взаимодействие со Сбером будет направлено на повышение качества жизни населения, формирование конкретных подходов к созданию современного и безопасного цифрового общества, – подчеркнул губернатор Андрей Клычков.