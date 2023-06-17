Клычков рассказал президенту РФС Дюкову о развитии футбола в Орловской области

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Андрей Клычков и Александр Дюков обсудили вопросы взаимодействия региона и Российского футбольного союза, развитие орловского футбола, как профессионального, так и детского.

Глава Орловщины подчеркнул, что в регионе реализуется ряд программ по поддержке детско-юношеского спорта, а также профессионального футбола.

– Мы поддерживаем вашу программу, те направления, которые Вы определили в качестве приоритетных для футбольного союза, особенно связанные с развитием детского и юношеского футбола, – они являются самыми актуальными, – отметил Андрей Клычков.

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков поддержал и одобрил план развития футбола в регионе, а также пригласил регион принять участие в одном из самых массовых проектов РФС – «Футбол в школе», благодаря которому все большее количество школьников будут вовлечены в занятия футболом.