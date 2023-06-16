Губернатор Орловской области и мэр Москвы подписали соглашение о сотрудничестве между регионами

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Подписание Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Орловской областью и Москвой на ближайшие пять лет состоялось на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловщины.

Отметим, что стороны договорились об углублении интеграции и укреплении двусторонних связей в таких сферах, как транспорт, информационные коммуникации, промышленность, агропромышленный комплекс, торговля и услуги, архитектура и строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство городских территорий, здравоохранение, образование, наука, культура, туризм и спорт, охрана окружающей среды, семейная и молодежная политика и другие.

– Сотрудничество с Москвой является важным стратегическим направлением в развитии межрегиональных связей Орловской области. Продукция орловского агропромышленного комплекса реализуется на многочисленных фестивальных и ярмарочных площадках и в рамках культурно-туристических проектов Москвы, – подчеркнул губернатор Орловской области Андрей Клычков.