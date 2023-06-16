Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Орловским муниципалитетам выделят почти 15 миллионов рублей на ремонт и благоустройство. Соответствующее постановление подписал губернатор.

Документ о распределении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на реализацию инициативных проектов был подписан 13 июня. Варианты инициатив были определены в результате конкурсного отбора.

Почти 15 миллионов рублей распределены между девятью муниципальными образованиями. Орел – 2,2 миллиона рублей на текущий ремонт школы № 24 имени Тургенева. Ливны – 2,2 миллиона рублей на капитальный ремонт городской детской библиотеки № 3. Мценск – 2,2 миллиона рублей на замену оконных блоков в школе № 1.

Помимо этого, Новодеревеньковский район получит 2,2 миллиона рублей на ремонт тротуара по улице Кооперативная в поселке Хомутово. Новосильский район – 274 тысяч рублей на развитие индустрии гостеприимства и туризма на территории района. Сосковский район – два миллиона рублей на обустройство спортивной площадки по улице Ленина в селе Сосково. Урицкий район – 2,2 миллиона рублей на капитальный ремонт кровли, водоснабжения и канализации Урицкой центральной библиотеки. Хотынецкий район – 605 тысяч рублей на изготовление и установку баннера для привлечения туристов в Хотынецкий район. Шаблыкинский район – 1,1 миллиона рублей на благоустройство сквера по улице Октябрьская в Шаблыкино.