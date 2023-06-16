В Орловской области объявлен сбор гумпомощи для штурмового отряда

Фото: соцсети Сергея Лежнева

По словам советника губернатора, военные из штурмового отряда 254 полка обратились к жителям Орловщины с просьбой помочь приобрести дополнительные вещи и спецсредства.

Сегодня они выполняют боевые задачи по направлению Сватово-Кременная.

Участникам СВО необходимы квадрокоптер Mavic 3 и допоборудование к нему, рации, ноутбук. Кроме того, необходимо закупить запасные комплекты летней формы и обуви, носки, нижнее белье, футболки. Для обустройства быта требуются гвозди, скобы, стиральная машина и порошок, газовые баллоны, моторное масло, средства от комаров и продукты быстрого приготовления.

Указанные товары можно принести в администрацию города Ливны или перевести средства по реквизитам или QR-коду.