Орловец отправится в тюрьму за убийство знакомого

Фото: В пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Суд вынес обвинительный приговор в отношении 37-летнего жителя села Лаврово Орловского муниципального округа. Он признан виновным в убийстве мужчины.

Из материалов уголовного дела известно, что вечером 30 декабря 2022 года осужденный мужчина выпивал вместе со своим 42-летним знакомым в своей квартире в одном из многоквартирных домов в селе Лаврово. В какой-то момент между мужчинами возник конфликт, и хозяин дома избил знакомого, в ход пошли молоток и нож. После нанесенных травм избитый мужчина умер.

В пресс-службе СУ СК России по Орловской области сообщили, что приговором суда мужчине назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима.