Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июня 2023 10:09

В Орловской области благоустроят Парк машиностроителей за 16 миллионов рублей

Общественное место находится в Ливнах
Елена Зябкина
Фото: "Ливенская газета"

Фото: "Ливенская газета"

В Орловской области благоустроят Парк машиностроителей за 16 миллионов рублей. Общественное место находится в Ливнах.

Известно, что Парк машиностроителей стал победителем по результатам онлайн-голосования по выбору общественной территории, которая в приоритетном порядке будет благоустроена в Ливнах в 2024 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Сумма в 16 миллионов рублей, которую планируется потратить на облагораживание общественной территории, называется городской администрацией.

При этом, до 1 августа будет разработана проектно-сметная документация и направлена на проверку достоверности сметной стоимости.