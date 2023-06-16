Фото: "Ливенская газета"

В Орловской области благоустроят Парк машиностроителей за 16 миллионов рублей. Общественное место находится в Ливнах.

Известно, что Парк машиностроителей стал победителем по результатам онлайн-голосования по выбору общественной территории, которая в приоритетном порядке будет благоустроена в Ливнах в 2024 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Сумма в 16 миллионов рублей, которую планируется потратить на облагораживание общественной территории, называется городской администрацией.

При этом, до 1 августа будет разработана проектно-сметная документация и направлена на проверку достоверности сметной стоимости.