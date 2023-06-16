Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

В Орловской области менеджер одного из предприятий пойдет под суд за дачу взятки. Преступление он совершил в 2020 году.

Следственный комитет Российской Федерации по Орловской области завершил расследование уголовного дела в отношении менеджера по сбыту одного из обществ с ограниченной ответственностью, который обвиняется в даче взятки.

Из материалов дела известно, что в период с февраля по декабрь 2020 года незаконно перечислил должностному лицу – начальнику управления по закупкам и снабжению МПП ВКХ «Орелводоканал» за действия в пользу представляемого обвиняемым мужчиной общества взятку в общей сумме 40 тысяч рублей.

– В настоящее время предварительное следствие завершено, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – рассказали в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

Напомним, уголовное дело в отношении начальника управления по закупкам и снабжению МПП ВКХ «Орелводоканал» с обвинительным заключением было ранее направлено в суд.